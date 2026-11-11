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Загрязнение воздуха в Бишкеке на 11 ноября. Столица на 86-м месте

19:30, 11 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

В рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality на 19.30 Бишкек находится на 86-м месте.

Статус города отмечен как «хороший». Индекс качества воздуха, по данным сайта, составляет 42 (AQI). Информация доступна в режиме реального времени.

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Индекс качества воздуха (AQI) разделен на шесть категорий, указывающих на возрастающий уровень опасности для здоровья. Значение AQI выше 300 — это опасное качество воздуха, а значение ниже 50 — хорошее.

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