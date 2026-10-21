В Узбекистане изменят алфавит — подписан закон

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал закон об изменении алфавита на латинской графике.

Новые правила затрагивают обозначения четырех букв, а переход на обновленную письменность будет постепенным.

В частности, вместо обозначений O‘ и G‘ вводятся буквы Ö ö и Ğ ğ. Сочетания Sh и Ch заменят буквами Ş ş и Ç ç.

Необходимость изменений объясняется проблемами при использовании узбекского языка в цифровой среде. Авторы инициативы утверждают, что новые обозначения упростят набор текста и поиск информации, обработку языка компьютерными системами.

Ранее выданные документы, национальная валюта и ценные бумаги сохранят силу. Учебники, вывески и указатели будут обновлять постепенно, по мере истечения срока.

Школьные учебники начнут переводить на обновленный алфавит в 2027 году. Первыми новые книги получат первоклассники, а полностью завершить переход во всех классах планируется к 2031-му.