В Узбекистане проживают около 219 тысяч этнических кыргызов, для которых работает 41 школа с преподаванием на кыргызском языке. Об этом сообщил посол КР в РУз Дуйшонкул Чотонов на заседании комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне, безопасности и миграции.

По его словам, перепись населения в Узбекистане впервые за 35 лет позволила получить актуальные данные о численности граждан, в том числе этнических кыргызов.

Большинство кыргызскоязычных школ расположено в Ферганской долине. При этом в 21 учебном заведении преподают кыргызский и узбекский языки.

Дуйшонкул Чотонов рассказал, что лично посетил три-четыре учебных заведения и ознакомился с условиями обучения. По его словам, школы самостоятельно обеспечивают себя учебниками, а кыргызская сторона пока не оказывает им необходимой помощи.

Одной из проблем остается нехватка учителей кыргызского языка. Посольство работает над решением этого вопроса.

Депутат Айбек Алтынбеков обратил внимание на различия в письменности двух стран. В Узбекистане используется латиница, тогда как в Кыргызстане — кириллица. По его словам, это создает определенные трудности для граждан РУз, приезжающих учиться в КР.

Нардеп предложил рассмотреть возможность поставки кыргызстанских учебников в школы Узбекистана, где преподают на кыргызском языке.