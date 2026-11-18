Кыргызстан — самое популярное направление у туристов из Узбекистана по итогам 10 месяцев 2026 года. Такие данные указаны в материалах Национального комитета по статистике.

По его данным, КР посетили почти 3 миллиона узбекистанцев. Всего за границу с целью туризма выехали 6,5 миллиона граждан РУз.

Уточняется, что с января по октябрь текущего года Кыргызстан посетили 2 миллиона 983 тысяч 680 человек. КР заняла первое место среди зарубежных направлений для поездок узбекистанцев с туристическими целями.