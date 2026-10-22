В Санкт-Петербурге пересмотрят запрет на работу мигрантов в бьюти-индустрии

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге Валерий Калугин назвал «непродуманным» решение городских властей о запрете привлечения мигрантов, работающих по патентам в салонах красоты. На пресс-конференции в «Интерфаксе» 21 октября он заявил о подготовке обращения к губернатору Александру Беглову об отмене этого запрета.

Напомним, 15 октября в Смольном расширили перечень видов экономической деятельности, запрещенных для иностранных работников по патентам. К такси и курьерской доставке добавили розничную торговлю продуктами, судебно-медицинскую экспертизу, фитнес-центры и спортивные клубы, а также парикмахерские и салоны красоты. Соответствующий документ вступит в силу 1 декабря 2026 года.

«Отрасль отрасли рознь. Водитель такси, курьер или самокатчик — это одна история. Но отрасль, которая занимается парикмахерскими и маникюрными услугами — тут, я считаю, что не до конца было просчитано распоряжение губернатора. Оно уже подписано, и будет действовать с декабря, который покажет, насколько критично было вот это решение для индустрии красоты. Она и так, на самом деле, с учетом двух патентных и налоговых реформ, с точки зрения прибыльности еле-еле в ноль выходит», — говорит Валерий Калугин.