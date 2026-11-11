В Саратовской области расширят список запрещенных для мигрантов профессий

Мигранты: жизнь и работа за рубежом

Власти Саратовской области России решили ужесточить ограничения для иностранных работников. Соответствующее постановление подписал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

С 1 января 2027 года мигрантам, работающим по патенту, запретят трудиться еще в нескольких важных отраслях экономики региона, включая энергетику, водоснабжение и грузовые перевозки. Новые ограничения будут действовать до конца 2027-го.

Ранее иностранным гражданам уже запретили работать в курьерских службах, сфере общественного питания, такси, городских и пригородных пассажирских перевозках, а также в образовании, здравоохранении, социальной сфере и ряде направлений государственного управления.

Теперь перечень расширен. В него вошли деятельность по обеспечению электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха, водоснабжение, очистка и распределение воды, сбор и обработка сточных вод, а также автомобильные грузоперевозки и транспортно-логистические услуги.