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24.kg

В Саратовской области расширят список запрещенных для мигрантов профессий

21:23, 11 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

Власти Саратовской области России решили ужесточить ограничения для иностранных работников. Соответствующее постановление подписал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

С 1 января 2027 года мигрантам, работающим по патенту, запретят трудиться еще в нескольких важных отраслях экономики региона, включая энергетику, водоснабжение и грузовые перевозки. Новые ограничения будут действовать до конца 2027-го.

Ранее иностранным гражданам уже запретили работать в курьерских службах, сфере общественного питания, такси, городских и пригородных пассажирских перевозках, а также в образовании, здравоохранении, социальной сфере и ряде направлений государственного управления.

Теперь перечень расширен. В него вошли деятельность по обеспечению электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха, водоснабжение, очистка и распределение воды, сбор и обработка сточных вод, а также автомобильные грузоперевозки и транспортно-логистические услуги.

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