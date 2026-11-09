В России работу мигрантов в такси и доставке ограничат в восьми регионах

Мигранты: жизнь и работа за рубежом

В восьми регионах России в 2027 году ограничат работу мигрантов в такси, а в Калужской области еще запретят их привлечение к курьерской деятельности. Об этом говорится в проекте постановления правительства о допустимой доле иностранных работников. Документ подготовило Министерство труда и социальной защиты РФ.

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Ограничения для такси предусмотрены в Мордовии, Чувашии, Татарстане, Удмуртии, Свердловской, Оренбургской и Ульяновской областях, а также в Еврейской автономной области.

Постановление должен подписать глава правительства Михаил Мишустин.

В материалах к проекту приведены основания для введения ограничений в отдельных регионах. В Мордовии необходимость запрета объясняют статистикой аварийности: по данным республиканского МВД, за 2024–2025 годы зарегистрировано 24 ДТП с участием иностранных граждан, шесть из которых — со смертельным исходом.

Кроме нарушений Правил дорожного движения, в обосновании упоминается незаконная предпринимательская деятельность в сфере такси. Также отмечается, что выявленные нарушители нередко уклоняются от исполнения назначенных административных наказаний.