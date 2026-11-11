В России не хватает центров для содержания мигрантов, нарушивших закон

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил о нехватке в стране центров для содержания мигрантов, нарушивших закон и подлежащих выдворению.

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«На сегодня в органах внутренних дел функционирует 79 центров для содержания иностранных граждан общей вместимостью порядка 7 тысяч человек. С учетом имеющихся у нас возможностей по выявлению нарушителей такого количества мест для их размещения явно недостаточно. Я однажды в своем выступлении сказал, что мы можем и в 10 раз больше водворять, но для этого нужны соответствующие средства», — сказал он, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.

По словам министра, МВД определило и представило в правительство дополнительные потребности по увеличению вместимости центров.

Центры для содержания иностранцев — это специальные закрытые учреждения. Они находятся в ведении МВД России. Их используют, чтобы временно изолировать нелегалов, нарушителей и лиц без гражданства, в отношении которых принято решение о принудительной высылке из страны.