Цифровой профиль иностранца должен полноценно заработать в России с 1 декабря

Цифровой профиль иностранца должен полноценно заработать с 1 декабря, пишет Telegram-канал «Контекст».

Как сообщил начальник миграционной службы МВД России Андрей Кикоть, сейчас обсуждаются вопросы введения ресурса в эксплуатацию.

«С 1 декабря он должен заработать по решению президента, он будет работать, и в настоящее время мы эти все вопросы тестируем. В конце этой недели в правительстве будет совещание именно по вопросу ввода его в эксплуатацию», — сказал он на правительственном часе в Совете Федерации.

По словам начальника службы, фактически в тестовом режиме ресурс работает с июля и уже накапливает информацию, которая приходит с пограничных КПП, в частности биометрические данные.

Между тем глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что ведомство по поручению замглавы Совбеза Дмитрия Медведева подготовило рекомендации по разобщению анклавов мигрантов. Мера направлена на противодействие образованию этнических анклавов, которые, по мнению Медведева, «не способствуют адаптации» мигрантов, а также «правильному применению российских законов и правильному законопослушному поведению».

«Здесь вопрос идет и о подборе жилья со стороны крупных работодателей для иностранных граждан. Но главное, все прекрасно понимают, что допускать анклавного проживания их никоим образом нельзя», — сказал Колокольцев.

Он напомнил, что с 2027 года иностранный работник будет обязан оплатить дополнительный налог на каждого члена семьи, прибывающего на территорию России. Предусмотрено также увеличение фиксированных авансовых платежей по НДФЛ на 50 процентов за каждого несовершеннолетнего ребенка, находящегося на иждивении мигранта.