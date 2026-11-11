В России зафиксировали снижение преступности среди мигрантов

Мигранты: жизнь и работа за рубежом

В России зафиксировали снижение преступности среди иностранцев. Об этом сообщил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.

По его данным, число преступлений, совершенных мигрантами, за девять месяцев 2026 года снизилось на 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Иностранцами за девять месяцев совершено более 20 тысяч преступлений, что на 40 процентов меньше, чем годом ранее», — указал он.

Сейчас на преступления, совершенные мигрантами, приходится 3,4 процента от общего числа преступлений в стране.