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Кыргызстан договаривается с Германией и Австрией о пенсиях для мигрантов

14:59, 12 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

Кыргызстан ведет переговоры с Германией и Австрией о пенсионном обеспечении граждан, работающих за рубежом. Об этом председатель Социального фонда Бактияр Алиев сообщил в эфире программы «Открытый кабинет» на «Биринчи радио».

По его словам, переговоры с Австрией уже продвинулись до стадии согласования межгосударственного соглашения. Глава Соцфонда сообщил, что подписал документ с руководителем австрийского пенсионного фонда, однако для полноценного действия договоренностей необходимо завершить дальнейшие государственные процедуры, включая парламентское рассмотрение.

Параллельно продолжаются переговоры с Германией. Ожидается, что представители немецкого пенсионного фонда прибудут в Кыргызстан в апреле 2027 года.

«Думаю, в 2027 году мы завершим работу над соглашением с Германией», — сообщил Бактияр Алиев.

Он отметил, что переговоры с европейскими государствами проходят непросто. По его словам, Соцфонду приходится неоднократно направлять обращения зарубежным партнерам и использовать возможности международных объединений пенсионных фондов для установления контактов.

В настоящее время Кыргызстан ведет переговоры по вопросам пенсионного обеспечения примерно с 20 государствами.

Глава Соцфонда рассчитывает, что продвижение договоренностей с Австрией и Германией поможет ускорить переговоры с другими европейскими странами, в том числе Францией и Италией.

По его прогнозу, в течение ближайших 4–5 лет Кыргызстан может заключить соответствующие соглашения со значительной частью европейских государств.

При этом речь пока идет о планах и переговорах, а не о вступивших в силу новых соглашениях с Германией и Австрией.

Бактияр Алиев напомнил, что с 2021 года действует соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств Евразийского экономического союза.

Также, по его словам, у Кыргызстана имеются пенсионные договоренности с Турцией и Южной Кореей, а с Китаем соответствующий документ был подписан ранее.

Международные пенсионные соглашения призваны урегулировать вопросы учета трудового стажа, пенсионных прав и назначения выплат гражданам, работавшим в разных странах. Конкретные механизмы будут зависеть от положений каждого соглашения.

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