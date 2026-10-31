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В России поддельный диплом лишил кыргызстанку шансов на получение гражданства

15:39, 31 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

В России поддельный диплом лишил гражданку Кыргызстана статуса участника государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Новосибирской области.

Указано, что полицейские выявили факт предоставления заведомо ложных сведений при подаче заявления на участие в этой программе. Установлено, что гражданка Кыргызской Республики при подаче документов предоставила подложный диплом о среднем профессиональном образовании, предъявленный заявителем для подтверждения квалификации и знания русского языка.

Женщине аннулирован статус участника госпрограммы с последующим вынесением решения об отклонении заявления о приеме в гражданство России.

Еще одним из последствий предъявления подложного документа стало решение о запрете гражданке КР длительного въезда в страну. Нынешний срок пребывания в РФ ей также сократили.

Она будет обязана в полном объеме вернуть в федеральный бюджет ранее выплаченные ей денежные средства, полученные в качестве мер государственной поддержки. В случае отказа от добровольного возмещения деньги будут взысканы в судебном порядке.

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24.kg
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