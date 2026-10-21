В Майлуу-Суу построят 8 мостов и отремонтируют 10 километров дороги

В Ноокенском районе Джалал-Абадской области планируется заасфальтировать десятикилометровый участок дороги Майлуу-Суу — Маданият. Об этом сообщает Минтранс.

В настоящее время на этом участке полностью завершены земляные работы и началась укладка асфальта.

Предусмотрено устройство двух слоев асфальтового покрытия. Также полностью завершены работы по установке водопропускных труб. На объекте задействованы 25 единиц специальной техники и 15 сотрудников.

Кроме того, в рамках проекта предусмотрено строительство в общей сложности восьми мостов. На сегодня три из них полностью завершены. На остальных строительные работы продолжаются.

Проект направлен на улучшение транспортной доступности региона, а также создание комфортных и безопасных условий для населения.