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В Бишкеке многодетным семьям предоставляют скидки на детские аттракционы

14:13, 26 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Григорий ПРУТКОВ

Многодетные семьи в Бишкеке могут получить скидку 30 процентов на посещение детских игровых площадок в торгово-развлекательных центрах. Льгота предусмотрена для семей, в которых больше четырех детей. Об этом стало известно из ответа мэрии на запрос депутата Жогорку Кенеша Дастана Бекешева.

Для получения скидки необходимо предоставить свидетельства о рождении детей.

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Именинникам также предоставляют скидки до 50 процентов, а сопровождающим их гостям — до 30 процентов.

При этом стоимость детских развлечений в столице существенно различается. По данным муниципалитета, в Бишкеке работают семь парков отдыха и десять торгово-развлекательных центров с игровыми зонами.

В парках посетители платят за каждый аттракцион отдельно. Стоимость составляет от 50 до 990 сомов, а средние расходы на одного человека — 150-350 сомов. В торгово-развлекательных центрах чаще действует единая плата за вход с безлимитным доступом к игровым зонам. Цены варьируются от 40 до 890 сомов, а средние расходы достигают 400-700 сомов.

«Стоимость услуг аттракционов, предоставляемых населению коммерческими организациями на территории города, формируется с учетом затрат, связанных с их эксплуатацией и обслуживанием», — пояснили в мэрии, перечислив среди таких расходов электроэнергию, ремонт оборудования, обеспечение безопасности и оплату труда персонала.

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