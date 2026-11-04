В городе Ош построят южную объездную дорогу

В Оше построят южную объездную дорогу протяженностью 32 километра. Проект предусматривает строительство автомобильной трассы, транспортных развязок, мостов и других инженерных сооружений.

Как сообщили в мэрии города, меморандум о сотрудничестве по реализации проекта подписали мэр Оша Жанарбек Акаев, министр транспорта и коммуникаций Талантбек Солтобаев и директор дорожно-строительной компании «Автобан».

Ожидается, что новая дорога позволит уменьшить поток транзитного транспорта на центральных улицах города, повысить безопасность дорожного движения и сократить время в пути.