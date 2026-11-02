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24.kg

В одном из регионов России мигрантам запретят работать еще в трех сферах

19:22, 02 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

В Ханты‑Мансийском автономном округе России с 1 января 2027 года расширят список профессий, закрытых для иностранных граждан. Мигрантам запретят трудиться в пекарнях, на складах, в пунктах выдачи заказов, а также в сфере культуры и спорта. Власти объясняют решение стремлением в первую очередь обеспечить работой местных жителей.

О новых мерах сообщил губернатор ХМАО-Югры Руслан Кухарук. По данным регионального правительства, с 1 января 2027 года список закрытых для иностранцев сфер увеличится с 27 до 30.

При этом власти не собираются полностью отказываться от иностранной рабочей силы: в Югре по‑прежнему нужны специалисты в нефтегазовой отрасли и строительстве. Однако приоритетом должны оставаться интересы жителей Югры и соблюдение приезжими российских законов.

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