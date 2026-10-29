Запад просит Центральную Азию о размещении военных баз — генсек ОДКБ

В последнее время к руководству центральноазиатских республик с просьбами разместить у них военные базы все чаще обращаются представители западных стран. Они связывают это с географической близостью стран региона к Афганистану. Об этом во время видеомоста заявил генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков.

По его словам, лидеры республик Центральной Азии, как входящих в ОДКБ, так и нет, отвечают на подобные просьбы однозначным отказом. В том числе и потому, что сумели преодолеть противоречия внутри региона самостоятельно.

Он добавил, что российское военное присутствие в Кыргызстане и Таджикистане оказывает положительный эффект на ситуацию как в этих республиках, так и в целом в Центральной Азии. В обеих странах оно сохраняется и пересматривать этот порядок власти не намерены.

Регион не заинтересован в присутствии сил других государств. Тем более что некоторые из республик Центральной Азии, включая Кыргызстан, имели опыт размещения западных военных и возвращаться к нему не готовы, указал глава ОДКБ.

Таалатбек Масадыков привел в пример самостоятельное урегулирование территориальных споров между Кыргызстаном, Узбекистаном и Таджикистаном за столом переговоров.

По его словам, это показывает способность соседей по региону мирно договариваться друг с другом и совместно отвечать на различные угрозы их безопасности.

«Уверен, что политическая воля и мудрость лидеров центральноазиатских государств позволят мирно и достаточно быстро решить вопросы и ответить на вызовы, если таковые будут появляться», — подчеркнул он.

Напомним, соглашение о размещении авиабазы имени Ганси в Кыргызской Республике на время проведения антитеррористической операции в Афганистане было подписано 4 декабря 2001 года. Зимой 2009 года ее закрыли.