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24.kg

Дети должны жить с матерью. Женщина обратилась за помощью к президенту

22:35, 06 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Айдана МУСАЛИЕВА

Гражданка Раяна Азаматова попросила президента Садыра Жапарова помочь добиться исполнения решения Верховного суда, согласно которому ее дочери должны жить с матерью. Об этом она рассказала на встрече главы государства с жителями Аламединского района.

По словам женщины, в 2019 году бывший муж забрал девочек. Одну дочь Азаматова уже смогла забрать, однако со второй до сих пор не может воссоединиться. Сейчас девочкам 10 и 12 лет.

Представитель госорганов сообщил, что в отношении бывшего мужа возбуждено уголовное дело, которое сейчас рассматривается. Однако, по словам гражданки, оно затягивается седьмой месяц.

Садыр Жапаров спросил, почему решение суда не исполняют, и попросил ответственных помочь женщине. Президент заявил, что по закону дочери должны жить с матерью до совершеннолетия.

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