В Кыргызстане отмечают Всемирный день сбережений — 2026

С 26 октября 2026 года в Кыргызской Республике запускается ежегодная широкомасштабная информационно-образовательная кампания «Всемирный день сбережений». Проект реализуется в стране с 2015 года под координацией Национального банка Кыргызской Республики.

Партнерами выступают профильные государственные органы, финансовые институты, Агентство по защите депозитов Кыргызской Республики и представители страхового сектора.

Ключевая задача кампании заключается в повышении уровня финансовой грамотности населения, популяризации культуры накоплений и стимулировании граждан к рациональному управлению личным и семейным бюджетом.

В рамках кампании, которая продлится до 30 октября, в Бишкеке и во всех регионах республики запланирован комплекс обучающих и интерактивных мероприятий. Участникам будет предоставлена актуальная информация о действующих инструментах сбережения, методах безопасного хранения и возможностях приумножения денежных средств.