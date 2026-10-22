В Кыргызстане насчитывается 2 тысячи 959 СМИ

Министерство юстиции Кыргызстана завершило формирование нового реестра средств массовой информации. В открытой базе размещены сведения о 2 тысячах 959 изданиях, сообщили в ведомстве.

Реестр доступен всем пользователям и позволяет проверить, зарегистрировано ли конкретное наименование СМИ, еще до подачи документов на регистрацию.

Одновременно Минюст обновил порядок государственной регистрации средств массовой информации. Теперь свидетельство о регистрации выдается в электронном формате и доступно для скачивания на сайте министерства.

Согласно новым правилам, перерегистрация СМИ требуется только при смене учредителя или наименования. При изменении других сведений необходимо уведомить Министерство юстиции в течение 30 календарных дней.

Также сокращены сроки предоставления услуг. Внесение сведений в реестр теперь занимает три рабочих дня вместо семи. Выписку из реестра предоставляют в течение семи рабочих дней.

Новый реестр сформирован в рамках реализации постановления кабинета министров от 10 апреля 2026 года № 241, которым утверждено положение о порядке государственной регистрации и перерегистрации СМИ, а также об отказе в регистрации.

Ссылки на реестр и обновленные правила регистрации опубликованы в официальном Telegram-канале Министерства юстиции.