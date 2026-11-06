Доверие к СМИ рухнуло до исторического минимума. Верят лишь 37 процентов

Доверие к новостям в мире упало до самого низкого уровня за все время наблюдений. Только 37 процентов опрошенных заявили, что доверяют большинству новостей большую часть времени. Об этом говорится в исследовании Digital News Report 2026, подготовленном Институтом изучения журналистики Reuters при Оксфордском университете.

Исследование охватило почти 100 тысяч человек в 48 странах. Уровень доверия к новостям оказался минимальным с 2015 года, когда институт начал проводить замеры.

Еще в 2025 году показатель составлял 40 процентов. В 2026-м он снизился сразу на три пункта.

Снижение доверия зафиксировано в 29 из 48 исследованных стран. В 19 странах показатель упал на 5 процентных пунктов и более.

Особенно заметное падение произошло на Филиппинах, в Ирландии, Таиланде, Перу и Польше.

В США большинству новостей доверяют лишь 25 процентов опрошенных. Среди американцев, придерживающихся правых политических взглядов, показатель составляет всего 15 процентов.

Одновременно усиливается обеспокоенность распространением недостоверной информации.

Уже 62 процента респондентов заявили, что их беспокоит возможность столкнуться с фейковыми или вводящими в заблуждение новостями в интернете.

Авторы исследования связывают падение доверия не только с работой СМИ, но и с общим снижением доверия к общественным и политическим институтам, политической поляризацией и изменением способов потребления информации.

Все больше людей узнают о событиях через социальные сети, видеоплатформы и другие цифровые сервисы, которым аудитория зачастую доверяет меньше, чем традиционным новостным источникам.

При этом доверие к отдельным известным медиабрендам остается более устойчивым, чем к новостям в целом.

Исследователи отмечают, что 42 процента опрошенных хотя бы иногда сознательно избегают новостей. В 2017 году таких было 29 процентов.

Важно отметить, что показатель 37 процентов отражает совокупные результаты опросов в исследованных странах, а не ситуацию в Кыргызстане. Кыргызстан в число 48 исследованных рынков не входил.