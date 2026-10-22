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24.kg

В Кыргызстане на 90 дней ограничат цены на уголь

14:26, 22 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В Кыргызстане планируют ввести государственное регулирование цен на уголь сроком на 90 дней. Мера направлена на предотвращение необоснованного подорожания топлива в отопительный сезон и обеспечение его доступности для населения. Об этом представители Службы антимонопольного регулирования сообщили в эфире «Биринчи радио».

В рамках регулирования государство установит максимально допустимые цены на уголь. Продавцы не смогут реализовывать топливо дороже утвержденного предельного уровня.

Конкретные ценовые ограничения пока не объявлены. Их должны определить и опубликовать дополнительно.

В зависимости от ситуации на угольном рынке срок государственного регулирования может быть продлен.

Подобная практика применялась и ранее. С 1 октября 2025 года в Кыргызстане также вводили государственное регулирование цен на уголь на 90 дней, причем максимальную стоимость топлива устанавливали отдельно для регионов, Бишкека и Оша.

По данным Антимонопольной службы, в начале октября 2026 года в Токмоке уголь с месторождений Кара-Кече и Мин-Куш продавался по 6 тысяч 200 – 6 тысяч 500 сомов за тонну. Тогда ведомство сообщало о достаточных запасах топлива и отсутствии ажиотажного спроса.

Регулирование призвано не допустить спекулятивного роста цен в период повышенного спроса на уголь.

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