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Финансовая пирамида. В КР компания собрала у граждан около 5 миллиардов сомов

11:14, 30 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В Кыргызстане расследуют деятельность крупной компании, которая, по предварительным данным, привлекла у населения около 5 миллиардов сомов, обещая высокую доходность. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил председатель Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком Кайрат Маматов.

По его словам, компания создала около 20–22 организаций и использовала брокерскую лицензию Финнадзора для массового привлечения денежных средств граждан.

«Одна крупная компания открыла около 20–22 компаний, использовала нашу брокерскую лицензию и массово собирала деньги у населения под проценты. В общей сложности они привлекли до 5 миллиардов сомов», — рассказал Маматов.

Как отметил глава Финнадзора, гражданам обещали доходность от 18 до 28 процентов. При этом, по его словам, для привлечения вкладов с гарантированной доходностью необходима соответствующая лицензия Национального банка.

«Если кто-то гарантирует вам 25, 30 или 40 процентов годовых, нужно быть осторожными. Это может иметь признаки финансовой пирамиды. Такие гарантии нереалистичны», — предупредил он.

Маматов сообщил, что Финнадзор совместно с Министерством внутренних дел и Национальным банком проводит работу по этому делу. Собранные материалы переданы следственным органам.

По его словам, на данный момент непогашенные обязательства перед гражданами составляют около 3,5 миллиарда сомов.

Глава ведомства отметил, что принимаются меры для возврата денег вкладчикам.

Название компании он раскрывать отказался, сославшись на продолжающееся расследование.

Маматов призвал кыргызстанцев не доверять организациям, обещающим гарантированную высокую доходность, и обязательно проверять наличие лицензии на привлечение вкладов.

Он подчеркнул, что брокерская лицензия сама по себе не дает компании права принимать депозиты от населения.

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