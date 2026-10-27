В Кыргызстане создадут новое госпредприятие в сфере социальной защиты

В Кыргызстане создадут государственное предприятие «Социальная инфраструктура», которое займется приобретением зданий, содержанием и оснащением социальных учреждений. Соответствующий указ подписал президент Садыр Жапаров.

Согласно документу, новое предприятие будет работать при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции. Его основными задачами станут покупка зданий и сооружений, содержание учреждений социального обслуживания, обеспечение их необходимым оборудованием, а также организация закупок товаров, работ и услуг.

Финансировать предприятие планируется за счет средств специального счета и других источников, не запрещенных законодательством.