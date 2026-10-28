Выступал за сборную — получи стаж. В Кыргызстане изменили закон

В Кыргызстане период выступлений за национальную сборную будет учитываться в трудовом стаже спортсменов. Об этом сообщил директор Государственного агентства физической культуры и спорта Урмат Асанбаев в эфире «Биринчи радио».

По его словам, соответствующие изменения внесены в законодательство о физической культуре и спорте.

Раньше такой практики не было, и после завершения карьеры спортсмены сталкивались с проблемами при трудоустройстве.

«Наши спортсмены поднимают флаг Кыргызстана на международной арене, а стаж им за это не засчитывался. Поэтому мы внесли изменения. Теперь с 18 лет, когда спортсмен входит в национальную сборную, у него начинает исчисляться стаж», — рассказал глава агентства.

Если спортсмен провел в национальной команде 5 лет, этот период будет засчитываться как 5 лет стажа. Аналогичный принцип предусмотрен и для более продолжительного пребывания в сборной.

Нововведение должно облегчить профессиональную адаптацию спортсменов после завершения карьеры. В частности, бывшие члены национальных сборных смогут использовать накопленный стаж при трудоустройстве в спортивные организации и другие учреждения.

Глава агентства подчеркнул, что изменения направлены на усиление социальной защиты спортсменов, которые на протяжении многих лет представляют Кыргызстан на международных соревнованиях.