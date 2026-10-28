USD87.45EUR97.54RUB1.08
24.kg

В Кыргызстане хотят готовить специалистов для 300 новых заводов и предприятий

10:49, 28 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В Кыргызстане разработали программу «Профессиональные кадры» на 2026–2030 годы, которая предусматривает масштабную реформу профессионального образования и подготовку специалистов для промышленности, сельского хозяйства и цифровой экономики. Проект постановления кабинета министров вынесен на общественное обсуждение.

Согласно документу, к 2030 году власти намерены обеспечить квалифицированными специалистами не менее 300 новых промышленных предприятий, сократить дефицит кадров в приоритетных отраслях экономики и повысить уровень трудоустройства выпускников.

Одним из ключевых направлений станет изменение подхода к обучению. Предлагается развивать дуальное образование, при котором студенты совмещают теоретическую подготовку с практической работой на предприятиях. Работодателей планируют активнее привлекать к разработке образовательных программ.

Особое внимание уделят подготовке специалистов в области искусственного интеллекта, кибербезопасности, цифровых технологий, промышленности и агропромышленного комплекса.

Кроме того, программа предусматривает создание региональных кадровых хабов на базе университетов в каждом регионе Кыргызстана. Они должны стать площадками для подготовки и переподготовки специалистов с учетом потребностей местного рынка труда.

Для взрослого населения планируется развивать краткосрочные образовательные курсы, программы переквалификации и систему признания профессиональных навыков, полученных вне традиционных учебных заведений.

Власти рассчитывают, что реализация программы позволит повысить реальные доходы населения, производительность труда и сократить молодежную эмиграцию за счет создания привлекательных рабочих мест внутри страны.

Программа также должна способствовать достижению цели Национальной программы развития до 2030 года — переходу Кыргызстана в категорию стран с доходом выше среднего, с показателем 4 тысячи 500 долларов на душу населения.

При этом дополнительного финансирования из республиканского бюджета на реализацию программы не предусмотрено. Мероприятия предлагается осуществлять за счет уже выделенных средств государственных органов, собственных средств образовательных организаций и других разрешенных источников.

Координировать реализацию программы будет Министерство науки, высшего образования и инноваций. Ведомство должно ежегодно до 1 марта представлять отчет о достигнутых результатах.

Материалы по теме

Популярные новости

Бизнес

Президентские выборы-2027

Стало известно, кто возглавит миссию наблюдателей от СНГ на выборах-2027 в КР

 

«Я никого не призывал голосовать за меня». Садыр Жапаров ответил на обвинения

 

Еще один претендент на должность президента подал заявление в ЦИК

 

Сыймык Жапыкеев успешно пересдал экзамен по кыргызскому языку

 

Плюс один. Предприниматель Акай Кыдыров намерен участвовать в выборах президента

 

Исхак Масалиев сдал тест на знание госязыка

 

Общество

Создать единый реестр доступности зданий предлагают в Кыргызстане

 

Киберапокалипсис. Возможен ли он в Кыргызстане?

 

В Бишкеке простились с Розой Айтматовой

 

Попытка захвата самолета Flydubai: власти ОАЭ наградили экипаж

 

Нарын: в Ак-Талаа открылась долгожданная школа

 

Работал в Узбекистане — стаж зачтут в Кыргызстане. Внесен законопроект о пенсиях

 

Атака на Иран

США предупредили страны Персидского залива о возобновлении войны с Ираном — СМИ

 

Агрессия извне в регионе. Тегеран, Исламабад, Анкара и Эр-Рияд созвали встречу

 

Иран стремится к укреплению многополярного мира, заявил президент страны

 

Эскалация. США тайно эвакуировали дипломатов из ряда стран Ближнего Востока

 

Туристам на заметку: в ОАЭ вынужденно закрывают пляжи из-за разлива нефти

 

Иран готов сотрудничать со странами Залива для обеспечения безопасности региона

 

Власть

Скандал между Киевом и Сеулом продолжается: Корея отзывает дипломатов

 

Стало известно, кто возглавит миссию наблюдателей от СНГ на выборах-2027 в КР

 

В Кыргызстане пересмотрят пенсии с 1 января. Кто получит больше денег

 

Жапаров изменил состав оргкомитета V Народного курултая. Кто вошел и кто выбыл

 

В Кыргызстане создадут единую платформу для проверки криптокомпаний на санкции

 

«Пусть меня посадят». Что Бабанов говорил Садыру Жапарову о возвращении

 

Ситуация вокруг Украины

Скандал между Киевом и Сеулом продолжается: Корея отзывает дипломатов

 

В ЕС недовольны звонком глав Финляндии и Норвегии Путину — не согласовали

 

Президент Финляндии и премьер Норвегии позвонили Путину: обсудили Украину

 

Зеленский подписал указ об усилении круговой обороны городов Украины

 

Starlink должна оставаться гражданской и не применяться для ударов — Илон Маск

 

Возобновление трехсторонних переговоров по Украине: что известно на сегодня

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18