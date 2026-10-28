В Кыргызстане хотят готовить специалистов для 300 новых заводов и предприятий

В Кыргызстане разработали программу «Профессиональные кадры» на 2026–2030 годы, которая предусматривает масштабную реформу профессионального образования и подготовку специалистов для промышленности, сельского хозяйства и цифровой экономики. Проект постановления кабинета министров вынесен на общественное обсуждение.

Согласно документу, к 2030 году власти намерены обеспечить квалифицированными специалистами не менее 300 новых промышленных предприятий, сократить дефицит кадров в приоритетных отраслях экономики и повысить уровень трудоустройства выпускников.

Одним из ключевых направлений станет изменение подхода к обучению. Предлагается развивать дуальное образование, при котором студенты совмещают теоретическую подготовку с практической работой на предприятиях. Работодателей планируют активнее привлекать к разработке образовательных программ.

Особое внимание уделят подготовке специалистов в области искусственного интеллекта, кибербезопасности, цифровых технологий, промышленности и агропромышленного комплекса.

Кроме того, программа предусматривает создание региональных кадровых хабов на базе университетов в каждом регионе Кыргызстана. Они должны стать площадками для подготовки и переподготовки специалистов с учетом потребностей местного рынка труда.

Для взрослого населения планируется развивать краткосрочные образовательные курсы, программы переквалификации и систему признания профессиональных навыков, полученных вне традиционных учебных заведений.

Власти рассчитывают, что реализация программы позволит повысить реальные доходы населения, производительность труда и сократить молодежную эмиграцию за счет создания привлекательных рабочих мест внутри страны.

Программа также должна способствовать достижению цели Национальной программы развития до 2030 года — переходу Кыргызстана в категорию стран с доходом выше среднего, с показателем 4 тысячи 500 долларов на душу населения.

При этом дополнительного финансирования из республиканского бюджета на реализацию программы не предусмотрено. Мероприятия предлагается осуществлять за счет уже выделенных средств государственных органов, собственных средств образовательных организаций и других разрешенных источников.

Координировать реализацию программы будет Министерство науки, высшего образования и инноваций. Ведомство должно ежегодно до 1 марта представлять отчет о достигнутых результатах.