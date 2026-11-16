Саммит лидеров КНР, РФ и США будет иметь историческое значение, заявил МИД Китая

Встреча лидеров Китая, России и США в Шэньчжэне будет иметь историческое значение. Об этом сегодня на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

«Впервые в истории лидеры трех стран проведут очную встречу, на которой обсудят поддержание мира во всем мире и укрепление стратегической стабильности в отношениях между ведущими державами», — сказала она.

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По словам Мао Нин, «Китай, Россия и США — государства-основатели ООН и постоянные члены Совета Безопасности. В прошлом три страны плечом к плечу одержали победу в мировой антифашистской войне».

Она добавила, что в нынешних условиях три державы несут особую ответственность за совместное противодействие глобальным вызовам и поддержание международного мира и стабильности.

Укрепление диалога, урегулирование разногласий и стабилизация отношений между КНР, РФ и США отвечают интересам всех трех стран и ожиданиям международного сообщества, подчеркнула представитель МИД Китая.

Напомним, 19 ноября 2026 года в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС впервые состоится диалог на высшем уровне с участием председателя КНР Си Цзиньпина, президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.