В китайском Шэньчжэне начал свою работу деловой саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Он собрал более 2 тысяч представителей бизнеса и правительств стран региона.

Первый день посвящен обсуждению региональной экономической интеграции, искусственного интеллекта, цифровой экономики и устойчивого развития.

Читайте по теме Саммит лидеров КНР, РФ и США будет иметь историческое значение, заявил МИД Китая

Основная встреча — саммит лидеров — запланирована на 19 ноября. Как ожидается, в ней примут участие председатель КНР Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин, глава США Дональд Трамп и другие лидеры экономик региона.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков указал, что это будет первый контакт трех лидеров в таком формате.

Владимир Путин выступит на деловом саммите 18 ноября. Он изложит оценки ситуации в мире, расскажет о результатах отечественной экономики и представит инвестиционный потенциал страны.

На полях саммита АТЭС главы США, РФ и КНР могут обсудить новое соглашение о контроле над ядерными вооружениями, а также затронуть войну в Иране и ситуацию вокруг Северной Кореи. Ранее подчеркивалось, что украинский вопрос обсуждаться не будет.

Членами АТЭС является 21 страна и территория: Австралия, Индонезия, Вьетнам, Бруней, Гонконг (Сянган, специальный административный район КНР), Южная Корея, Мексика, США, Тайвань, Канада, КНР, Малайзия, Новая Зеландия, Папуа — Новая Гвинея, Перу, Россия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Чили и Япония.

На долю участников АТЭС приходятся 57 процентов мирового ВВП, 48 процентов оборота международной торговли, более 40 процентов объема прямых иностранных инвестиций и около 40 процентов населения мира.