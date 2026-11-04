В Дубовом парке Бишкека освободили тротуары от автомобилей после жалобы горожан

В управлении Патрульной службы милиции отреагировали на жалобу бишкекчан на припаркованные автомобили рядом с Дубовым парком.

Напомним, накануне жительница столицы рассказала о заставленной машинами пешеходной зоне. Она отметила, что по аллеям невозможно спокойно передвигаться.

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«Почему городские власти не контролируют ситуацию и не наводят порядок? Почему нужно обращаться в прессу, чтобы хоть кто-то отреагировал? Нашим детям вообще вскоре негде будет гулять и нечем будет дышать», — писала женщина.

В управлении сообщили 24.kg, что после обращения сотрудники УПСМ расчистили аллеи от авто.