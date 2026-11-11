Порядок навели ненадолго. В Дубовом парке Бишкека снова паркуются авто

В Дубовом парке Бишкека снова паркуются автомобили. Об этом сообщают читатели.

По их данным, несмотря на то что ранее «гаишники приехали и навели здесь порядок, спустя пару дней все вернулось на свои места».

❮ ❯ ✏️ Edit 1/2 В Дубовом парке Бишкека снова паркуются авто

«Может, из-за дождя, но нарушителей стало меньше, конечно. Однако здесь по-прежнему бросают машины, блокируя проходы на аллеи», — отметили горожане.

Они предлагают поставить запрещающие знаки, иначе водители так и будут парковаться на тротуарах и аллеях.

Напомним, после жалобы в управлении Патрульной службы милиции отреагировали и оперативно прибыли к месту событий. Сотрудники УПСМ расчистили аллеи от авто. Но ненадолго.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.