Нам по воздуху ходить? Бишкекчане жалуются, что авто заполонили Дубовый парк

«Нам по воздуху ходить? Невозможно ни передвигаться безопасно, ни тем более спокойно гулять с детьми», — возмутилась жительница Бишкека, прислав в редакцию фото.

По ее словам, пешеходная зона, расположенная рядом с Дубовым парком, превратилась в стихийную парковку. Машины ставят прямо на аллеях и как попало. Пешеходы вынуждены лавировать между и дышать выхлопными газами.

«Почему городские власти не контролируют ситуацию и не наводят порядок? Почему нужно обращаться в прессу, чтобы хоть кто-то отреагировал? Нашим детям вообще вскоре негде будет гулять и нечем будет дышать», — написала горожанка.

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