В Нарынском районе выявили более 1,3 тысячи гектаров неучтенных сельхозземель

В Нарынском районе по результатам инвентаризации, межведомственная комиссия, созданная в рамках расследуемого ГКНБ уголовного дела, выявила 1 тысячу 346 гектаров неучтенных земель сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщила пресс-служба Государственного комитета национальной безопасности.

По ее данным, в их состав входят 18,29 гектара сенокосов, 864,15 гектара богарных земель, 483,85 гектара орошаемых и 14 гектаров земель населенного пункта.

Как отмечается, большая часть вышеуказанных земель на протяжении более 20 лет без заключения договора аренды с органами местного самоуправления, на безвозмездной основе использовалась гражданами.

Возврат земельных угодий в законный оборот обеспечит дополнительные поступления денежных средств в местный бюджет и позволит создать условия для развития сельхозпроизводства, привлечения добросовестных землепользователей и внесет вклад в обеспечение продовольственной безопасности, отметили в ГКНБ.