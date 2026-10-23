Садыр Жапаров призвал беречь пастбища и строить многоэтажные дома
Садыр Жапаров заявил о необходимости ограничить перевод пастбищ и других земель под строительство частных домов. Об этом глава государства сказал на встрече с жителями Базар-Коргонского района.
Вместо расширения населенных пунктов за счет новых участков он предложил активнее строить многоэтажные здания.
Тема возникла во время обсуждения земельных вопросов. Один из местных жителей рассказал о проблемах с распределением участков, выделенных еще в 2005 году. По его словам, часть земли вернули государству после разбирательств, а жители продолжают обращаться с просьбами предоставить им участки.
В ответ Жапаров объяснил, что земельные ресурсы Кыргызстана ограничены, а население продолжает расти.
«Если посмотреть на весь район, 94 процента нашей земли занимают горы. Только 6 процентов — это наши равнинные земли. Когда союз распался, у нас было 3,5 миллиона, сейчас мы достигли 7,5 миллиона. К 2050 году мы достигнем 10 миллионов. Что мы будем делать? Мы не можем дать 360 гектаров земли под строительство домов, потому что через 20–30 лет у нас не останется земли. Поэтому мы хотим строить вверх», — сказал президент.
Он отметил, что переводить пастбища под застройку без необходимости нельзя. По словам главы государства, стране важно сохранять сельскохозяйственные земли, поскольку Кыргызстан не полностью обеспечивает себя даже пшеницей.
Президент привел в пример Базар-Коргон, где, по его словам, уже строят 12-этажные дома. Такой подход, считает он, позволит размещать больше людей на меньшей территории и сократить потребность в новых участках под индивидуальную застройку.
Глава государства призвал ответственно относиться к земельным ресурсам и не допускать их необоснованного перевода под строительство.