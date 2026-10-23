Садыр Жапаров призвал беречь пастбища и строить многоэтажные дома

Садыр Жапаров заявил о необходимости ограничить перевод пастбищ и других земель под строительство частных домов. Об этом глава государства сказал на встрече с жителями Базар-Коргонского района.

Вместо расширения населенных пунктов за счет новых участков он предложил активнее строить многоэтажные здания.

Тема возникла во время обсуждения земельных вопросов. Один из местных жителей рассказал о проблемах с распределением участков, выделенных еще в 2005 году. По его словам, часть земли вернули государству после разбирательств, а жители продолжают обращаться с просьбами предоставить им участки.

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В ответ Жапаров объяснил, что земельные ресурсы Кыргызстана ограничены, а население продолжает расти.

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«Если посмотреть на весь район, 94 процента нашей земли занимают горы. Только 6 процентов — это наши равнинные земли. Когда союз распался, у нас было 3,5 миллиона, сейчас мы достигли 7,5 миллиона. К 2050 году мы достигнем 10 миллионов. Что мы будем делать? Мы не можем дать 360 гектаров земли под строительство домов, потому что через 20–30 лет у нас не останется земли. Поэтому мы хотим строить вверх», — сказал президент.

Он отметил, что переводить пастбища под застройку без необходимости нельзя. По словам главы государства, стране важно сохранять сельскохозяйственные земли, поскольку Кыргызстан не полностью обеспечивает себя даже пшеницей.

« Давайте не будем делать трансформацию, давайте не будем переводить пастбища! Мы не можем обеспечить себя пшеницей. Садыр Жапаров

Президент привел в пример Базар-Коргон, где, по его словам, уже строят 12-этажные дома. Такой подход, считает он, позволит размещать больше людей на меньшей территории и сократить потребность в новых участках под индивидуальную застройку.

Глава государства призвал ответственно относиться к земельным ресурсам и не допускать их необоснованного перевода под строительство.