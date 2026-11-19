Космический аппарат «Вояджер-1» установил рекорд дальности — он удалился от Земли на один световой день, сообщает NASA.

Зонд был запущен почти полвека назад, и стал первым созданным человеком объектом, удалившимся от Земли на один световой день.

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«Вояджер-1» стартовал с космодрома на мысе Канаверал во Флориде 5 сентября 1977 года, спустя несколько недель после своего близнеца «Вояджер-2». Таким образом, с момента запуска «Вояджера-1» прошло 49 лет, два месяца и 11 дней. Общая масса каждого аппарата — около 721 килограмма.

Зонд сейчас движется в направлении созвездия Змееносца, рассказал сотрудник NASA Джеффри Хейс. По его словам, достижение отметки в один световой день фактически открывает год празднований, которые завершатся 50-летием запуска двух аппаратов в августе и сентябре 2027 года.

Изначально оба аппарата финансировались для исследования Юпитера и Сатурна, но взаимное расположение планет позволило «Вояджеру-2» продолжить путешествие к Урану и Нептуну. «Вояджер-1», в свою очередь, совершил пролет мимо Сатурна, чтобы исследовать его кольца, а также Титан — крупнейший спутник планеты.

Оба аппарата, оснащенные радиоизотопными источниками энергии, продолжают передавать данные на Землю и проводить измерения. Однако запасы электроэнергии постепенно сокращаются, поэтому специалистам приходится отключать отдельные научные приборы.

Следующая относительно близкая к маршруту «Вояджер-1» звезда, известная как Глизе 445, находится примерно в 17 световых годах от Земли, в созвездии Малой Медведицы. Пролет мимо нее состоится примерно через 40 тысяч лет, и к тому времени у аппарата уже наверняка закончится запас энергии.