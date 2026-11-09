NASA ищет астронавтов для работы на Луне и подготовки полетов на Марс

Американское космическое агентство NASA объявило набор в новый отряд астронавтов, которым предстоит готовиться к работе на поверхности Луны и будущим пилотируемым миссиям к Марсу.

Набор связан с программой Artemis, в рамках которой США намерены вернуться на Луну и создать там постоянную базу. Новые астронавты будут проходить подготовку для работы на лунной поверхности, изучать геологию спутника и осваивать выходы в открытый космос. В перспективе их работа должна помочь подготовить первые пилотируемые экспедиции на Марс.

Подать заявку могут только граждане Соедииненных Штатов. Основное требование — магистерская степень в области инженерии, биологии, физических или компьютерных наук. Также NASA рассматривает кандидатов с определенными медицинскими квалификациями, опытом обучения в докторской программе или подготовкой в признанной школе летчиков-испытателей.

Кроме того, претендентам необходимо иметь не менее трех лет профессионального опыта после получения соответствующей квалификации и пройти медицинское обследование для длительных космических полетов. Прием заявок продлится до 3 декабря 2026 года. Окончательный список новых астронавтов планируют утвердить в конце 2027-го.