Ученые создадут ИИ-модель мирового океана для изучения изменения климата

Чилийский центр французского института цифровых наук и технологий получил 2,5 миллиона долларов от американской компании на создание ИИ-модели мирового океана. Разработка должна помочь точнее прогнозировать последствия изменения климата.

Отмечается, что модель будет обучаться на физических и биологических данных, а также на геномной информации. Использование разнородных массивов данных позволит прогнозировать изменения морской жизни под воздействием климатических факторов еще до того, как они произойдут.

В течение первых шести месяцев проекта планируется создать систему управления, первую версию открытого хранилища океанических данных и архитектуру модели. К концу трехлетнего периода должны появиться доработанная публичная база данных и обученная модель.

Кроме того, проект предусматривает создание двух систем раннего предупреждения: о цветении вредных водорослей у берегов Чили, представляющем угрозу для аквакультуры, и об обесцвечивании кораллов во Французской Полинезии, от состояния которых зависит сохранность рифов.