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Президент Финляндии и премьер Норвегии позвонили Путину: обсудили Украину

16:16, 27 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере провели телефонный разговор с главой России Владимиром Путиным. Об этом сообщила администрация лидера Финляндии. Инициаторами звонка выступили европейские главы.

«Стубб и Стере позвонили как лидеры своих стран и не говорили от имени Европы в целом», — подчеркивается в сообщении.

Александр Стубб назвал разговор «открытым и содержательным». Йонас Гар Стере заявил, что европейцы отметили важность деэскалации украинского конфликта. Телефонный разговор был связан с предстоящими встречами в Абу-Даби, говорится в сообщении.

Стубб и Стере выступили инициаторами звонка, чтобы обсудить войну, а также дипломатические усилия по ее прекращению и продвижению мира и стабильности в Европе.

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Целью звонка было напрямую передать Владимиру Путину послания Украины в преддверии будущих мирных переговоров в Абу-Даби. Финляндия и Норвегия действуют стабильно и предсказуемо в Балтийском море и северных регионах, заявлено в беседе.

«Разговор был прямым и содержательным. Мы являемся соседями России. То, как закончится война, повлияет на безопасность Финляндии и Норвегии, а также, шире, всей Европы. Для прекращения войны необходимы прямые переговоры», — сказал Александр Стубб.

«Война вызывает огромные человеческие страдания и издержки. Она оставит след на многих поколениях. В ходе разговора мы подчеркнули важность деэскалации», — заметил Йонас Гар Стере.

Напомним, 20 октября в Осло спецпосланник лидера США Стив Уиткофф провел переговоры с Владимиром Зеленским, Йонасом Гар Стере, Александром Стуббом. На следующий день он направился в Санкт-Петербург, где встретился с Владимиром Путиным.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя встречу, сообщил о готовности России возобновить трехсторонние переговоры по Украине. Американский лидер выступил за проведение такой встречи.

СМИ писали, что президент РФ предложил Дональду Трампу и председателю КНР встретиться на саммите АТЭС 18-19 ноября для обсуждения вопроса об Украине.

После этого стало известно, что Евросоюз ищет переговорщика для диалога с Владимиром Путиным по вопросу вокруг ситуации с Украиной. Среди претендентов на роль переговорщика, в частности, называли имя и главы Финляндии Александра Стубба.

Отметим, что это первый звонок лидеров Финляндии и Норвегии за последние 4,5 года. Ранее в ЕС неоднократно заявляли, что никаких переговоров с Россией не будет.

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