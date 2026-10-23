Первое в мире подземное хранилище ядерных отходов появится в Финляндии, пишет DW.

Хранилище было построено на острове Олкилуото на западе Финляндии на глубине 400 метров. Компания Posiva получила разрешение на эксплуатацию этого комплекса до конца 2070 года.

Это первое в мире хранилище такого типа. В нем будут размещать отработавшее топливо с двух атомных электростанций страны — «Олкилуото» и «Ловииса». Высокорадиоактивные отходы будут помещать в специальные контейнеры, состоящие из чугуна и меди, затем опускать эти контейнеры в скважины, пробуренные в горной породе, и дополнительно защищать слоем бетона. Не позднее чем через 100 лет хранилище будет окончательно закрыто.

В Германии поиск места для окончательного захоронения ядерных отходов ведется уже несколько лет, несмотря на то что последние атомные реакторы в стране были остановлены еще в 2023 году, отмечает tagesschau.