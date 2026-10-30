Суд США приостановил решение об открытии регистрации на грин-карту DV-2027

Апелляционный суд США девятого округа приостановил действие решения нижестоящего суда, которое обязывало Госдепартамент возобновить регистрацию на программу розыгрыша иммиграционных виз Diversity Visa (DV-2027). Теперь ведомство не обязано открывать прием заявок до 1 ноября 2026 года. При этом речь не идет об окончательной отмене лотереи.

Постановление суда было опубликовано 29 октября. Коллегия из трех судей удовлетворила экстренное ходатайство правительства США о приостановке решения на время рассмотрения апелляции.

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Ранее, 14 октября, федеральный окружной суд Калифорнии обязал Госдепартамент объявить сроки регистрации на DV-2027 до 29 октября, открыть прием заявок не позднее 1 ноября и уведомить отобранных участников о возможности подать документы до 3 декабря. Правительство США обжаловало это решение.

Иск в августе подала юридическая компания Red Eagle Law, выступившая единственным истцом. Она оспорила решение Госдепартамента не открывать регистрацию на очередной розыгрыш. Компания ранее представляла интересы участников лотереи.

Апелляционная коллегия сочла, что у юридической фирмы, вероятно, нет достаточных правовых оснований для такого иска. Судьи указали, что программа Diversity Visa предназначена для расширения иммиграции из стран с низким уровнем переселения в США, а коммерческие интересы юридической компании не относятся к целям программы.

При этом суд отдельно подчеркнул, что не одобряет решение Госдепартамента не открывать регистрацию. Однако коллегия пришла к выводу, что Red Eagle Law не доказала наличие у нее права оспаривать действия властей.

Таким образом, регистрация на DV-2027 пока не открыта, а новая дата ее начала не объявлена.

Решение апелляционного суда приостанавливает исполнение предыдущего судебного постановления на время рассмотрения апелляции, но не является окончательным решением об отмене программы.