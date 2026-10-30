USD87.45EUR97.41RUB1.09
24.kg

Суд США приостановил решение об открытии регистрации на грин-карту DV-2027

17:59, 30 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Елена ХОХЛОВА

Апелляционный суд США девятого округа приостановил действие решения нижестоящего суда, которое обязывало Госдепартамент возобновить регистрацию на программу розыгрыша иммиграционных виз Diversity Visa (DV-2027). Теперь ведомство не обязано открывать прием заявок до 1 ноября 2026 года. При этом речь не идет об окончательной отмене лотереи.

Постановление суда было опубликовано 29 октября. Коллегия из трех судей удовлетворила экстренное ходатайство правительства США о приостановке решения на время рассмотрения апелляции.

Читайте по теме
Госдеп США обязали восстановить программу розыгрыша грин-карт: решение суда

Ранее, 14 октября, федеральный окружной суд Калифорнии обязал Госдепартамент объявить сроки регистрации на DV-2027 до 29 октября, открыть прием заявок не позднее 1 ноября и уведомить отобранных участников о возможности подать документы до 3 декабря. Правительство США обжаловало это решение.

Иск в августе подала юридическая компания Red Eagle Law, выступившая единственным истцом. Она оспорила решение Госдепартамента не открывать регистрацию на очередной розыгрыш. Компания ранее представляла интересы участников лотереи.

Апелляционная коллегия сочла, что у юридической фирмы, вероятно, нет достаточных правовых оснований для такого иска. Судьи указали, что программа Diversity Visa предназначена для расширения иммиграции из стран с низким уровнем переселения в США, а коммерческие интересы юридической компании не относятся к целям программы.

При этом суд отдельно подчеркнул, что не одобряет решение Госдепартамента не открывать регистрацию. Однако коллегия пришла к выводу, что Red Eagle Law не доказала наличие у нее права оспаривать действия властей.

Таким образом, регистрация на DV-2027 пока не открыта, а новая дата ее начала не объявлена.

Решение апелляционного суда приостанавливает исполнение предыдущего судебного постановления на время рассмотрения апелляции, но не является окончательным решением об отмене программы.

Материалы по теме

Популярные новости

Бизнес

Президентские выборы-2027

ЦИК Кыргызстана планирует привлекать школьников к общественно-политической жизни

 

Выборы президента: Сыймык Жапыкеев выдвинул свою кандидатуру

 

Стало известно, кто возглавит миссию наблюдателей от СНГ на выборах-2027 в КР

 

«Я никого не призывал голосовать за меня». Садыр Жапаров ответил на обвинения

 

Еще один претендент на должность президента подал заявление в ЦИК

 

Сыймык Жапыкеев успешно пересдал экзамен по кыргызскому языку

 

Общество

31 октября: где в регионах отключат свет

 

В КР лекарства от государства получают только 25 из 47 детей с мышечной атрофией

 

Чемпионат мира по борьбе. Кыргызстанец Эрназар Акматалиев вышел в полуфинал

 

По итогам саммита ОТГ в Анкаре подписано пять документов

 

Кыргызстан готовится к запуску лаборатории для исследования токсичных металлов

 

В КР за девять месяцев число фактов семейного насилия выросло на 30,6 процента

 

Атака на Иран

Хуситы снова нанесли удары по нефтяным объектам на территории Саудовской Аравии

 

Иран ввез военную технику на 2 миллиарда долларов в обход американской блокады

 

Иран просят разрешить допуск инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты

 

США предупредили страны Персидского залива о возобновлении войны с Ираном — СМИ

 

Агрессия извне в регионе. Тегеран, Исламабад, Анкара и Эр-Рияд созвали встречу

 

Иран стремится к укреплению многополярного мира, заявил президент страны

 

Власть

Кыргызстан заинтересован в укреплении стратегического партнерства с Турцией

 

Итоги самммита ОТГ в Анкаре. О чем говорили президенты

 

В парламенте подняли проблемы детской онкологии в Кыргызстане

 

Касым-Жомарт Токаев предложил принять Россию в Организацию тюркских государств

 

Главы правительств Кыргызстана и Казахстана обсудили развитие связей

 

Садыр Жапаров: Важно развивать искусственный интеллект на тюркских языках

 

Ситуация вокруг Украины

Украинцы составили почти половину среди иностранцев, попросивших убежище в РФ

 

Трехсторонние переговоры по Украине: представителей Европы не приглашают

 

Скандал между Киевом и Сеулом продолжается: Корея отзывает дипломатов

 

В ЕС недовольны звонком глав Финляндии и Норвегии Путину — не согласовали

 

Президент Финляндии и премьер Норвегии позвонили Путину: обсудили Украину

 

Зеленский подписал указ об усилении круговой обороны городов Украины

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18