США предупредили страны Персидского залива о возобновлении войны с Ираном — СМИ

США предупредили несколько стран Персидского залива о «короткой интенсивной военной кампании» против Ирана после промежуточных выборов в Конгресс, намеченных на 3 ноября. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Указано, что предупреждения передавались по дипломатическим и военным каналам. Пентагон эвакуировал американских военных с некоторых ближневосточных баз, где им могла угрожать опасность.

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По данным издания, в регионе пополняются арсеналы боеприпасов, бомбардировщики и истребители готовятся к нанесению ударов. В следующем месяце к группировке из 20 военных кораблей на Ближнем Востоке присоединится дополнительная авианосная ударная группа и подразделение морской пехоты.

Президент США Дональд Трамп еще не принял окончательного решения, но склоняется к масштабной атаке после выборов, целями которой могут стать иранская инфраструктура и ядерные объекты, говорится в публикации.

Нападение Израиля и США на Иран началось 28 февраля с многочисленных авиа- и ракетных ударов по городам и военным объектам. Тегеран в ответ атаковал Израиль и американские военные базы в нескольких странах Ближнего Востока. В первые часы атаки погибли несколько высокопоставленных иранских чиновников и военных. В июне стороны подписали меморандум о прекращении боевых действий. Тегеран закрыл Ормузский пролив, заявив свои полные права на использование этого стратегически важного пути. Однако переговоры провалились. США и Иран выдвигают друг другу неприемлемые условия.