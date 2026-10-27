Иран стремится к укреплению многополярного мира, заявил президент страны

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран месте с Россией и другими странами стремится к укреплению многополярного мира. Накануне он прибыл в Москву для участия в восьмом саммите Форума стран — экспортеров газа. Выступая перед журналистами в аэропорту Внуково, глава республики отметил, что отношения Ирана с «дружественной и братской» РФ значительно расширились.

По его словам, главной проблемой остается односторонняя политика США, которые пытаются добиваться своего силой и давлением.

«Иран вместе с Россией и другими странами стремится к укреплению многостороннего сотрудничества в мире», — отметил Масуд Пезешкиан.

Он подчеркнул, что сотрудничество двух государств уже вышло за рамки подписания меморандумов о взаимопонимании: стороны заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и теперь работают над его практической реализацией.

Сегодня на саммите глава ИРИ намерен представить предложения Тегерана по укреплению сотрудничества между странами, обладающими крупными запасами энергоресурсов, а также по развитию многостороннего взаимодействия на международной арене.

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Он также проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Форум стран — экспортеров газа является межправительственной площадкой для диалога и координации между производителями и экспортерами голубого топлива. В число 12 постоянных членов форума входят Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла. Странами-наблюдателями являются Ангола, Азербайджан, Ирак, Малайзия, Мавритания, Мозамбик, Перу и Сенегал.

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