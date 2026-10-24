Эскалация. США тайно эвакуировали дипломатов из ряда стран Ближнего Востока

Госдепартамент США объявил эвакуацию части своих дипломатов и членов их семей из ближневосточных стран на фоне войны в регионе. Речь идет об американских представительствах в Катаре, Кувейте, Бахрейне, Ираке и Иордании, передает Reuters.

Ранее работу приостановили посольства Соединенных Штатов в Кувейте и Саудовской Аравии.

По данным Министерства обороны королевства, ночью здание дипмиссии в Эр-Рияде подверглось налету дронов. На месте вспыхнул пожар, никто не пострадал.

Вашингтон призвал граждан США, которые находятся в стране, оставаться в убежищах.

Накануне Госдеп призвал американцев срочно покинуть 14 стран Ближнего Востока из-за «серьезных рисков для безопасности».

Напомним, 28 февраля 2026 года США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе столица. В ответ Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи и несколько других высокопоставленных чиновников.

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Почти восемь месяцев ситуация в регионе остается напряженной.

В марте Йемен также вступил в активную фазу войны, что поставило под удар морское судоходство в направлении Суэцкого канала. Ранее Иран фактически заблокировал Ормузский пролив, через который проходит 20 процентов мирового трафика нефти.

Конфликт в Йемене, длящийся с 2014 года, окончательно превратился в элемент большой ближневосточной войны между проиранскими силами и союзниками Саудовской Аравии и США. Противостояние привело к разделению Йемена на контролируемый хуситами север и запад, находящийся под управлением международно признанного правительства и его союзников.

Напомним, Саудовская Аравия является союзником признанного правительства Йемена, которое воюет с хуситами. Конфликт возобновился в июле, к середине сентября хуситы захватили один из ключевых портов Йемена вблизи стратегически важного пролива Баб-эль-Мандеб. Правительственные войска стремятся вытеснить их с этой территории и перешли к контрнаступлению в начале октября.

В последние дни хуситы усилили ракетные удары военные объекты и гражданскую инфраструктуру в Саудовской Аравии.