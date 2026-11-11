Новый подземный ракетный город показал Корпус стражей исламской революции

В Иране показали новый подземный ракетный город Воздушно-космических сил Корпуса стражей исламской революции.

По данным местных СМИ, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Али Абдоллахи проинспектировал стратегический подземный «ракетный город». В церемонии открытия комплекса приняли участие и другие военачальники ИРИ.

Ранее Тегеран заявлял о снятии ограничений на дальность полета ракет. А в эфире иранского государственного телеканала IRINN была представлена карта возможных ракетных ударов по территории стран Европы и городам Украины. На карте зрители могли видеть Киев, Одессу Львов, а также польский Жешув. Соответствующую графику сопровождала надпись: «Наши ракеты достигнут Европы, и мы уничтожим американских империалистов и их союзников».

«Эти ограничения для нас сняты, однако мы еще должны продемонстрировать эти возможности на практике», — сказал Али Абдоллахи.

Reuters со ссылкой на четыре источника сообщает, что США сосредоточили на Ближнем Востоке достаточно сил для нанесения удара по Ирану в кратчайшие сроки. По словам собеседников, в случае новой атаки целями могут стать иранские ядерные объекты, включая исследовательские центры.