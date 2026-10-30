Рабочие в 111 портах 22 стран на 5 континентах проведут забастовку против войны

Сегодня рабочие в 111 портах 22 стран и регионов на пяти континентах проведут скоординированную забастовку против войны, полностью остановив обработку военных грузов и оружия.

К акции присоединились более 25 профсоюзов от Марселя и Гамбурга до Мумбаи и Окленда, при этом во Франции работу портов планируют парализовать на 95 процентов, а в Италии, Индии, Греции и Турции протесты пройдут в формате 24-часовых забастовок.

Участники выступают против эскалации конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке, действий Израиля при поддержке США, НАТО и ЕС, а также отстаивают собственную безопасность, рост зарплат и защиту рабочих мест от автоматизации.

Международная кампания, направленная против поставок оружия и военного оборудования Израилю, может затронуть около 100 морских портов в 17 странах. Акцию организуют коалиция портовых профсоюзов Ports in Action и активисты движения No Harbour For Genocide.

Забастовщики выступят под лозунгом «Портовые рабочие не работают на войну».

Предыдущая подобная акция прошла в феврале 2026 года и охватила около 20 портов в шести странах.