Снос СТО в Бишкеке, где работает 500 человек, прокомментировали в мэрии
Возможный снос СТО в Бишкеке на улице Анкара, где работает 500 человек, прокомментировали в мэрии.
По данным муниципалитета, речь не о произвольном вмешательстве в предпринимательскую деятельность, а о защите муниципальной собственности и восстановлении законности.
Правовой статус земельного участка и законность его отчуждения неоднократно рассматривались в рамках пяти судебных дел.
«В частности, судами отменено право частной собственности ОсОО «Алькор-Авто» на участок. Октябрьский районный суд города Бишкека 28 апреля 2026 года признал недействительным договор его купли-продажи от 14 мая 2013 года между ЗАО МПП «Декар» и ОсОО «Алькор-Авто». Это решение оставил без изменения Бишкекский городской суд 17 июня 2026 года», — отметили в мэрии.
Кроме того, 15 октября 2026 года Октябрьский районный суд удовлетворил иск мэрии об освобождении муниципального земельного участка путем сноса расположенных на нем объектов.
После вступления судебного решения в законную силу его исполнят в установленном законодательством порядке.
Также 28 сентября 2026 года Административный суд города Бишкека признал незаконной регистрацию права собственности ЗАО «МПП ДЕКАР» на участок по адресу: улица Анкара, 96. В настоящее время это решение обжалуют в апелляционном порядке.
«Таким образом, действия мэрии основаны на правовых основаниях и результатах судебных разбирательств, а не на субъективных решениях должностных лиц. Мэрия города открыта к диалогу и готова предоставить документально подтвержденную информацию», — отметили в муниципалитете.
Ранее сообщалось, что СТО занимает помещение площадью 15 тысяч квадратных метров. Там работают более 500 человек. Они рискуют остаться без работы.