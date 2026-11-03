Снос СТО в Бишкеке, где работает 500 человек, прокомментировали в мэрии

Возможный снос СТО в Бишкеке на улице Анкара, где работает 500 человек, прокомментировали в мэрии.

По данным муниципалитета, речь не о произвольном вмешательстве в предпринимательскую деятельность, а о защите муниципальной собственности и восстановлении законности.

Правовой статус земельного участка и законность его отчуждения неоднократно рассматривались в рамках пяти судебных дел.

«В частности, судами отменено право частной собственности ОсОО «Алькор-Авто» на участок. Октябрьский районный суд города Бишкека 28 апреля 2026 года признал недействительным договор его купли-продажи от 14 мая 2013 года между ЗАО МПП «Декар» и ОсОО «Алькор-Авто». Это решение оставил без изменения Бишкекский городской суд 17 июня 2026 года», — отметили в мэрии.

Читайте по теме В Бишкеке могут снести СТО, где работают более 500 человек

Кроме того, 15 октября 2026 года Октябрьский районный суд удовлетворил иск мэрии об освобождении муниципального земельного участка путем сноса расположенных на нем объектов.

После вступления судебного решения в законную силу его исполнят в установленном законодательством порядке.

Также 28 сентября 2026 года Административный суд города Бишкека признал незаконной регистрацию права собственности ЗАО «МПП ДЕКАР» на участок по адресу: улица Анкара, 96. В настоящее время это решение обжалуют в апелляционном порядке.

«Таким образом, действия мэрии основаны на правовых основаниях и результатах судебных разбирательств, а не на субъективных решениях должностных лиц. Мэрия города открыта к диалогу и готова предоставить документально подтвержденную информацию», — отметили в муниципалитете.

Ранее сообщалось, что СТО занимает помещение площадью 15 тысяч квадратных метров. Там работают более 500 человек. Они рискуют остаться без работы.