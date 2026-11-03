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Снос СТО в Бишкеке, где работает 500 человек, прокомментировали в мэрии

08:57, 03 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Анастасия БЕНГАРД

Возможный снос СТО в Бишкеке на улице Анкара, где работает 500 человек, прокомментировали в мэрии.

По данным муниципалитета, речь не о произвольном вмешательстве в предпринимательскую деятельность, а о защите муниципальной собственности и восстановлении законности.

Правовой статус земельного участка и законность его отчуждения неоднократно рассматривались в рамках пяти судебных дел.

«В частности, судами отменено право частной собственности ОсОО «Алькор-Авто» на участок. Октябрьский районный суд города Бишкека 28 апреля 2026 года признал недействительным договор его купли-продажи от 14 мая 2013 года между ЗАО МПП «Декар» и ОсОО «Алькор-Авто». Это решение оставил без изменения Бишкекский городской суд 17 июня 2026 года», — отметили в мэрии.

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Кроме того, 15 октября 2026 года Октябрьский районный суд удовлетворил иск мэрии об освобождении муниципального земельного участка путем сноса расположенных на нем объектов.

После вступления судебного решения в законную силу его исполнят в установленном законодательством порядке.

Также 28 сентября 2026 года Административный суд города Бишкека признал незаконной регистрацию права собственности ЗАО «МПП ДЕКАР» на участок по адресу: улица Анкара, 96. В настоящее время это решение обжалуют в апелляционном порядке.

«Таким образом, действия мэрии основаны на правовых основаниях и результатах судебных разбирательств, а не на субъективных решениях должностных лиц. Мэрия города открыта к диалогу и готова предоставить документально подтвержденную информацию», — отметили в муниципалитете.

Ранее сообщалось, что СТО занимает помещение площадью 15 тысяч квадратных метров. Там работают более 500 человек. Они рискуют остаться без работы. 

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