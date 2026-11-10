Смог в Бишкеке. 58 жилмассивов без газа, а количество авто достигло 700 тысяч

Основными причинами загрязнения воздуха в Бишкеке остаются сжигание угля для отопления и автомобильные выбросы. При этом 58 жилмассивов столицы до сих пор не газифицированы, а по дорогам, рассчитанным на 300 тысяч машин, сегодня передвигаются около 700 тысяч. Об этом сообщили на заседании комитета Жогорку Кенеша по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции.

По словам вице-мэра Рамиза Алиева, после административно-территориальной реформы в состав Бишкека вошли новые жилмассивы. Всего в городе насчитывается 112 жилмассивов, из них 54 газифицированы, остальные 58 пока не имеют доступа к газу.

При этом в газифицированных жилмассивах насчитывается более 53 тысяч абонентов, около 39 тысяч из них используют газ для отопления.

На заседании депутаты раскритиковали темпы газификации жилмассивов и отметили, что загрязнение воздуха в столице остается серьезной проблемой.

Первый заместитель министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Жениш Сейдалиев рассказал о мерах кабмина по улучшению качества воздуха.

В рамках проекта Всемирного банка в крупных городах планируется установить восемь автоматических станций измерения качества воздуха. Также приобрели передвижные лаборатории, которые сейчас готовят к работе.

Для сокращения автомобильных выбросов власти намерены контролировать качество топлива. Кроме того, электромобили освобождены от налога на добавленную стоимость, а вывоз автомобильных катализаторов временно запрещен.

Жениш Сейдалиев также сообщил о проверках предприятий, которые могут загрязнять воздух.

По его данным, проверили 92 предприятия, общая сумма наложенных штрафов составила 11,7 миллиона сомов. В Бишкеке за сжигание мусора и листьев мэрия составила 386 протоколов на общую сумму 4 миллиона сомов.

В числе других мер — переработка отходов и озеленение города. В 2026 году в Бишкеке высадили 20 тысяч 571 дерево и кустарник, а также более 1,3 миллиона цветов. Кроме того, обустроили более 5 тысяч метров оросительных арыков.

Несмотря на перечисленные меры, депутаты подчеркнули, что уровень загрязнения воздуха в столице остается высоким.