Популяризация шахмат: в школах Бишкека организованы кружки

Школам Бишкека передали необходимое оборудование для организации шахматных кружков.

По данным Министерства просвещения, более ста образовательных учреждений получили шахматные доски, фигуры и таймеры. Начинается доставка оборудования в школы других регионов республики.

Напомним, по указу президента в 2026/2027 учебном году в 500 общеобразовательных организациях страны организуют шахматные кружки для учащихся 3-5-х классов.

В столице работает 121 школа, а по республике — около 2,4 тысячи. По каким принципам их отбирали для организации кружков, не уточняется.

Через 10 месяцев проведут мониторинг реализации пилотного проекта и дадут оценку его результатам.