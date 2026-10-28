ЦИК Кыргызстана планирует привлекать школьников к общественно-политической жизни

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызстана намерена расширить сотрудничество с мэрией Бишкека для повышения гражданской активности и правовой грамотности школьников и молодежи. Об этом сообщили в ЦИК.

28 октября состоялась рабочая встреча представителей Центра гражданского образования и избирательных технологий при ЦИК с сотрудниками департамента физической культуры и спорта, туризма и работы с молодежью мэрии Бишкека. В обсуждении также участвовали президенты школ и молодежные активисты.

Стороны рассмотрели возможности совместной работы по повышению правовой культуры молодых людей, развитию гражданской ответственности и вовлечению молодежи в общественную жизнь.

Одной из главных тем встречи стала подготовка меморандума о сотрудничестве между Центром гражданского образования и избирательных технологий при ЦИК и профильным департаментом мэрии.

Предполагается, что документ закрепит договоренности и станет основой для реализации совместных инициатив в сфере гражданского образования.

Участники встречи выразили уверенность, что сотрудничество позволит создать дополнительные механизмы вовлечения школьников и молодежи в общественно-политическую жизнь страны.