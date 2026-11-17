С 21 ноября в Казахстане начнут действовать новые правила учета детей и профилактики школьной травли.

Как сообщает Tengrinews, в стране появится единая база данных всех детей от 0 до 18 лет. В нее включат информацию о дошкольниках, школьниках, детях, не охваченных обучением, а также о тех, кто регулярно пропускает занятия без уважительной причины.

Сведения о таких прогулах будут ежемесячно согласовывать с полицией. После этого информацию внесут в национальную образовательную базу данных.

Изменится и порядок реагирования на случаи школьной травли. Информацию о буллинге органы управления образованием должны будут зарегистрировать в течение одного рабочего дня с момента поступления.

Кроме того, школы обязаны организовать психологическую поддержку детям.