Спортфедерации Кыргызстана ждут переаккредитация и проверка результатов

В Кыргызстане намерены ужесточить требования к спортивным федерациям и пересмотреть подходы к их государственному финансированию. Организации, которые не показывают результатов, могут столкнуться с сокращением поддержки. Об этом сообщил директор Государственного агентства физической культуры и спорта Урмат Асанбаев в эфире «Биринчи радио».

По его словам, в законодательство внесены изменения, предусматривающие повторную аккредитацию спортивных федераций. Ведомство намерено усилить контроль за их деятельностью и оценивать эффективность работы.

«Если федерация хорошо работает и показывает результаты, мы будем выделять ей хорошее финансирование. Если результатов нет, будем вводить ограничения. Нужно предъявлять требования, а затем спрашивать за результат», — заявил Урмат Асанбаев.

Он отметил, что некоторые федерации активно развиваются, готовят спортсменов и участвуют в соревнованиях. Другие, по оценке главы агентства, ограничиваются заявлениями о проделанной работе.

При повторной аккредитации ведомство намерено проверять наличие спортивной инфраструктуры, тренеров, судей и спортсменов, а также деятельность федераций в регионах.

«Мы будем требовать информацию о том, сколько у федерации спортсменов, сколько тренеров, сколько спортивных залов работает в Бишкеке и областях. Если все требования выполнены, федерация пройдет регистрацию», — пояснил Урмат Асанбаев.

До сих пор спортивные федерации во многом самостоятельно определяли направления своей работы. Теперь госагентство намерено активнее контролировать выполнение установленных требований.